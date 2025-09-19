„Doppelgleisigkeiten können wir uns nicht leisten“

Anfrage an Gesundheits-Landesrätin

Für die Grünen ist die Haltung der Landesrätin dennoch nicht verständlich. Sie sprechen von „pathologische Zustände in der Tiroler Gesundheitspolitik“. Die Innpath sei nur die Spitze eines Eisberges und zeige, wie die ÖVP die Privatisierungswelle im Gesundheitsbereich voll durchrauschen lasse. „Wir können es uns als Gesellschaft nicht mehr leisten, ständig solche Doppelgleisigkeiten zu finanzieren“, fordert Gesundheitssprecherin Petra Wohlfahrtstätter eine Lösung. Sie bringt im Oktoberlandtag dazu eine Anfrage ein.