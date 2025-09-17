Schnelle Tumoranalyse, aber Bremse bei Pathologie

600 Proben kommen pro Jahr in das Labor

Wie wichtig enge Zusammenarbeit zwischen Forschung und Patientenversorgung ist, wird am Beispiel Neuropathologie nur allzu deutlich. 600 Proben pro Jahr werden laut Wöhrer in Innsbruck untersucht. Das liefert nicht nur wichtige Daten für die behandelnden Ärzte, sondern auch für die Entwicklung neuer Medikamente und besserer Diagnosemethoden etwa bei Demenz. Das neue Blitzverfahren ist übrigens derzeit nur in Innsbruck und Wien im Einsatz.