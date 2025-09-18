Schießender Ex-Professor gesund genug für U-Haft

Psychologisches Gutachten

Ein psychologisches Gutachten wird aller Voraussicht nach eingeholt werden, da der 59-Jährige unter einer schweren psychischen Krankheit leiden soll und die Tat begangen habe, als er „die Tabletten abgesetzt“ hatte. Er habe gemeint, Grund und Boden verteidigen zu müssen. Der Antrag auf Einweisung in eine forensische Anstalt ist auch möglich – für den 59-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.