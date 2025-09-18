Schießender Ex-Professor gesund genug für U-Haft

Zwei Wochen nachdem ein 59-jähriger Mühlviertler von der „Cobra“ niedergestreckt worden war, ist die Lebensgefahr gebannt. Jetzt kann er befragt werden, ob er sich die Tat erklären kann, bei der er die Nachbarn „unter Feuer“ genommen haben soll.
Die Lebensgefahr ist gebannt, jener 59-jährige Ex-Englisch-Professor, der vor zwei Wochen in Rainbach im Mühlkreis in Richtung eines Vaters und dessen Sohn (5) geschossen haben soll und dann von der „Cobra“ niedergestreckt worden war, liegt im Linzer Uniklinikum auf der Normalstation. Allerdings bewacht von Polizisten.
Revolver gezückt
„Die Untersuchungshaft wurde beantragt“, bestätigt Ulrike Breiteneder von der Linzer Staatsanwaltschaft. Nun kann der wegen versuchter schwerer Körperverletzung – er hatte seinen Kleinkaliberrevolver auf die Beamten gerichtet – und gefährlicher Drohung angezeigte Mühlviertler auch befragt werden.
Psychologisches Gutachten
Ein psychologisches Gutachten wird aller Voraussicht nach eingeholt werden, da der 59-Jährige unter einer schweren psychischen Krankheit leiden soll und die Tat begangen habe, als er „die Tabletten abgesetzt“ hatte. Er habe gemeint, Grund und Boden verteidigen zu müssen. Der Antrag auf Einweisung in eine forensische Anstalt ist auch möglich – für den 59-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.
