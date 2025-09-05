Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Cobra-Einsatz in OÖ

Warum Ex-Professor auf Nachbarbuben (5) schoss

Oberösterreich
05.09.2025 17:00
Nach der Drohung und den Schüssen ist die Familie froh, dass sie unverletzt geblieben ist.
Nach der Drohung und den Schüssen ist die Familie froh, dass sie unverletzt geblieben ist.(Bild: Krone KREATIV/Markus Schütz)

Ein 59-jähriger ehemaliger Englisch-Professor drehte durch, soll auf einen fünfjährigen Buben und dessen Vater geschossen haben. Die Cobra streckte den Droher bei einem Einsatz nieder. Inzwischen wird immer klarer, was den Akademiker antrieb und dass es nicht der erste brisante Zwischenfall mit ihm war.

0 Kommentare

„Als er mit der Waffe in unsere Richtung zielte, wusste ich, dass es kein Spaß ist“ – Peter L. (46) aus Rainbach/M. in Oberösterreich war mit Sohn Benjamin (5) kurz nach 19 Uhr Richtung Wald unterwegs, als es mehrmals krachte. Der Nachbar (59) habe geschrien: „Halt, das ist Privatgrund!“ und herumgeschossen. Ungefähr zehn Schüsse sollen gefallen sein – einmal war kurz Pause, da dürfte der Nachbar seinen Kleinkaliber-Revolver nachgeladen haben. Wie schon zuvor am frühen Nachmittag.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
Porträt von Julia Höllhuemer
Julia Höllhuemer
Porträt von Christoph Gantner
Christoph Gantner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Vater

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Poker-Profi aus OÖ:
„In Las Vegas hat sich für mich ein Traum erfüllt“
Krone Plus Logo
Cobra-Einsatz in OÖ
Warum Ex-Professor auf Nachbarbuben (5) schoss
Regie Werner Sobotka
„Shrek – Das Musical“ mit Fürzen und großen Hits
Oberösterreich
„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause
Krone Plus Logo
Klubfarben-Geheimnis
Zerfetzte weiße Fallschirme und alte Rapid-Trikots
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine