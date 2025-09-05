Warum Ex-Professor auf Nachbarbuben (5) schoss

Ein 59-jähriger ehemaliger Englisch-Professor drehte durch, soll auf einen fünfjährigen Buben und dessen Vater geschossen haben. Die Cobra streckte den Droher bei einem Einsatz nieder. Inzwischen wird immer klarer, was den Akademiker antrieb und dass es nicht der erste brisante Zwischenfall mit ihm war.
„Als er mit der Waffe in unsere Richtung zielte, wusste ich, dass es kein Spaß ist“ – Peter L. (46) aus Rainbach/M. in Oberösterreich war mit Sohn Benjamin (5) kurz nach 19 Uhr Richtung Wald unterwegs, als es mehrmals krachte. Der Nachbar (59) habe geschrien: „Halt, das ist Privatgrund!“ und herumgeschossen. Ungefähr zehn Schüsse sollen gefallen sein – einmal war kurz Pause, da dürfte der Nachbar seinen Kleinkaliber-Revolver nachgeladen haben. Wie schon zuvor am frühen Nachmittag.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.