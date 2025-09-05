Warum Ex-Professor auf Nachbarbuben (5) schoss

„Als er mit der Waffe in unsere Richtung zielte, wusste ich, dass es kein Spaß ist“ – Peter L. (46) aus Rainbach/M. in Oberösterreich war mit Sohn Benjamin (5) kurz nach 19 Uhr Richtung Wald unterwegs, als es mehrmals krachte. Der Nachbar (59) habe geschrien: „Halt, das ist Privatgrund!“ und herumgeschossen. Ungefähr zehn Schüsse sollen gefallen sein – einmal war kurz Pause, da dürfte der Nachbar seinen Kleinkaliber-Revolver nachgeladen haben. Wie schon zuvor am frühen Nachmittag.