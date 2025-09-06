Entsetzen in Schule: „Er war so ein lieber Lehrer“

„Jetzt muss ich mich erst einmal hinsetzen. Das gibt’s ja gar nicht. Ich hab’ den Kollegen gut gekannt, bin lange im Konferenzzimmer neben ihm gesessen. Er war ein ganz ein Lieber, immer freundlich und nett. Und ein kluger Kopf. Er hat sicher vier Sprachen gekonnt. So habe ich ihn, obwohl er Englischlehrer war, gebeten, für mich ein spanisches Gedicht zu übersetzen“ – so reagierte ein ehemaliger Kollege auf die Nachricht darüber, was einem Ex-Lehrer aus Oberösterreich vorgeworfen wird.