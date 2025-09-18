Vorteilswelt
Auktion startet bald

Helmut Bergers Nachlass kommt unter den Hammer

Salzburg
18.09.2025 16:00
Schauspieler Helmut Berger starb am 18. Mai 2023 in Salzburg.
Schauspieler Helmut Berger starb am 18. Mai 2023 in Salzburg.(Bild: APA/DPA/TOBIAS HASE)

Er war Idol, Skandalfigur und Filmstar: Helmut Berger prägte das Kino der 1960er- und 1970er-Jahre, galt als „schönster Mann der Welt“ und lebte exzentrisch. Nun wird ein Teil seines Nachlasses versteigert. 42 persönliche Stücke stehen bis 4. Oktober auf Aurena zur Auktion.

Er drehte mit den Größten, lebte das Leben eines Jetsetters und wurde für seine Schönheit ebenso gefeiert wie für seine Skandale: Helmut Berger. Der Schauspieler aus Bad Ischl war in den 1960er- und 1970er-Jahren ein Star des europäischen Films.

Er stand mit Elizabeth Taylor vor der Kamera, spielte in Luchino Viscontis „Die Verdammten“ und wurde zum Idol. Nach seinem Tod im Mai 2023 in Salzburg gelangten nun Teile seines Nachlasses in eine Auktion.

Das Auktionshaus Aurena versteigert im Auftrag des Insolvenzverwalters 42 Exponate. Unter den Stücken befinden sich Fotografien mit Romy Schneider oder Liz Taylor, Aufnahmen von Preisverleihungen, edle Manschettenknöpfe, Designer-Fliegen von Dior und Valentino, Kleinmöbel sowie weitere Gemälde und Kunstobjekte. Am 4. Oktober werden die Zuschläge erteilt.

