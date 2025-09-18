Helmut Bergers Nachlass kommt unter den Hammer

Er war Idol, Skandalfigur und Filmstar: Helmut Berger prägte das Kino der 1960er- und 1970er-Jahre, galt als „schönster Mann der Welt“ und lebte exzentrisch. Nun wird ein Teil seines Nachlasses versteigert. 42 persönliche Stücke stehen bis 4. Oktober auf Aurena zur Auktion.
Er drehte mit den Größten, lebte das Leben eines Jetsetters und wurde für seine Schönheit ebenso gefeiert wie für seine Skandale: Helmut Berger. Der Schauspieler aus Bad Ischl war in den 1960er- und 1970er-Jahren ein Star des europäischen Films.
Er stand mit Elizabeth Taylor vor der Kamera, spielte in Luchino Viscontis „Die Verdammten“ und wurde zum Idol. Nach seinem Tod im Mai 2023 in Salzburg gelangten nun Teile seines Nachlasses in eine Auktion.
Das Auktionshaus Aurena versteigert im Auftrag des Insolvenzverwalters 42 Exponate. Unter den Stücken befinden sich Fotografien mit Romy Schneider oder Liz Taylor, Aufnahmen von Preisverleihungen, edle Manschettenknöpfe, Designer-Fliegen von Dior und Valentino, Kleinmöbel sowie weitere Gemälde und Kunstobjekte. Am 4. Oktober werden die Zuschläge erteilt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.