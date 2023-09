Helmut Berger überreichte Künstler Bettlaken

Dennoch, der künstlerische Auftrag von Helmut Berger hat den Salzburger Künstler nie losgelassen. Noch zu Lebzeiten Bergers begann er die Filzstift-Skizzen in teils meterhohe Gemälde zu übersetzen. „Ich wollte Helmut Berger aber auf keinen Fall in seiner heroischen, selbstdarstellerischen Art und Weise zeichnen. Sondern in mythenhaften Portraits“, erklärt Andreas Dullnig.