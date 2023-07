Heute findet Helmut Berger seinen letzten Frieden

So bewegt das Leben von Schauspieler Helmut Berger bis zuletzt war, so turbulent (zumindest für Außenstehende) ging es auch nach seinem Ableben zu. Am 18. Mai starb der Weltstar und einst schönste Mann der Welt in Salzburg, wo er bis zuletzt lebte. Als danach ein öffentlich ausgetragener Erbstreit ausbrach, drohte alles das, was der Mann in seinem Leben geleistet hatte, dahinter zu verblassen. So sehr, dass nach einer Trauerfeier in der Mozartstadt sogar vergessen wurde, was mit den sterblichen Überresten des Visconti-Lieblings passieren würde.