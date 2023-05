Wer sich von Helmut Berger verabschieden will

Zuletzt legte er seine „Lebensrolle“ ab

Fakt ist, dass Berger (der Autor dieser Zeilen führte eines der letzten großen Interviews mit ihm Hotel Sacher in Salzburg) ein Lebemann war. Das Geld saß schlicht nicht mehr so locker wie in den ganz großen Zeiten. Aber das „Enfant terrible“ wurde stets (auch in dem Interview damals. . .) seinem Ruf gerecht. Es war eine seiner großen Rollen, die Berger aber dem Vernehmen nach in den letzten Jahren seines Lebens, die er in einem Altenheim in Salzburg verbrachte, ablegte. „Er war liebenswürdig, freundlich, teilte mit anderen Bewohnern sogar seine Zigaretten“, erzählt Werner, dem der Tod seines Künstlers und Freundes sichtlich nahe geht. Große Vermögenswerte besaß er aber nicht.