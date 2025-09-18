Betrüger zockten Firma mit falscher Rechnung ab

Ereignet hat sich der Vorfall bereits am Montag. Wie die Polizei erst jetzt bekannt gab, ging bei dem Kfz-Betrieb aus dem Außerfern eine Rechnung über einen niedrigen fünfstelligen Betrag ein. Das Unternehmen zahlte, erst dann flog auf, dass man einem Betrug zum Opfer gefallen war. Denn die bislang noch unbekannten Täter gingen geschickt vor, wie die Polizei berichtet: