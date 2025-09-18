Betrüger zockten Firma mit falscher Rechnung ab

Von einer perfiden Betrugsmasche berichtet die Polizei aus dem Tiroler Außerfern: Ein Unternehmen soll den Betrag einer realen Rechnung wegen einer geschickten Fälschung an den falschen Empfänger überwiesen haben.
Ereignet hat sich der Vorfall bereits am Montag. Wie die Polizei erst jetzt bekannt gab, ging bei dem Kfz-Betrieb aus dem Außerfern eine Rechnung über einen niedrigen fünfstelligen Betrag ein. Das Unternehmen zahlte, erst dann flog auf, dass man einem Betrug zum Opfer gefallen war. Denn die bislang noch unbekannten Täter gingen geschickt vor, wie die Polizei berichtet:
E-Mail abgefangen, Rechnung gefälscht
Sie dürften die E-Mail mit der Originalrechnung vom eigentlichen Rechnungssteller auf unbekannte Weise abgefangen haben. Dann wurde die Rechnung manipuliert und mit geänderten Bankdaten an den Betrieb geschickt. Die Polizei ermittelt.
