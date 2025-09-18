Firmenpleiten stiegen heuer schon um 18 Prozent an

Über Handel, Bau und Gastro kreist Pleitegeier

Im Land ob der Enns kristallisierten sich heuer der Handel mit 129 Pleitefällen, die Bauwirtschaft (mit 92) und die Gastronomie (mit 72) als besonders betroffene Branchen heraus. „Hohe Kosten, sinkende Nachfrage, Wettbewerb durch Online-Handel und Bürokratie bilden eine gefährliche Mischung, die für viele Betriebe über einen längeren Zeitraum nicht zu stemmen ist“, sagt Petra Wögerbauer vom KSV1870. Kurzfristig seien sogar noch weitere Insolvenzen im Handel wahrscheinlich. „Im Handel ist es in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten besonders wichtig, das eigene Geschäftsmodell ständig zu hinterfragen und die Betriebsgröße anzupassen, wenn möglich. Investitionen in den Ausbau von Onlineangeboten und besserer Kundenbindung sind lohnend“, so Wögerbauer weiter.