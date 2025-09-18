Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Und schlechte Prognose

Firmenpleiten stiegen heuer schon um 18 Prozent an

Oberösterreich
18.09.2025 10:00
(Bild: Birbaumer Christof)

In den ersten drei Quartalen des heurigen Jahres schlitterten in Oberösterreich bereits 598 Unternehmen in die Insolvenz. Davon betroffen sind knapp 2600 Mitarbeiter. Der Gläubigerschutzverband KSV1870 nennt das hohe Kostenniveau, die anhaltende Rezession und globale Risiken als Gründe.

0 Kommentare

Bundesweit steuert Österreich laut einer Hochrechnung des Kreditschutzverbandes von 1870 heuer sogar auf 7000 Firmenpleiten zu – die „Krone“ berichtete. In Oberösterreich war der Anstieg der Insolvenzen mit einem Plus von 18 Prozent in den ersten drei Quartalen 2025 besonders hoch. Nur in Salzburg war der Zuwachs mit 25,5 Prozent noch größer.

Über Handel, Bau und Gastro kreist Pleitegeier
Im Land ob der Enns kristallisierten sich heuer der Handel mit 129 Pleitefällen, die Bauwirtschaft (mit 92) und die Gastronomie (mit 72) als besonders betroffene Branchen heraus. „Hohe Kosten, sinkende Nachfrage, Wettbewerb durch Online-Handel und Bürokratie bilden eine gefährliche Mischung, die für viele Betriebe über einen längeren Zeitraum nicht zu stemmen ist“, sagt Petra Wögerbauer vom KSV1870. Kurzfristig seien sogar noch weitere Insolvenzen im Handel wahrscheinlich. „Im Handel ist es in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten besonders wichtig, das eigene Geschäftsmodell ständig zu hinterfragen und die Betriebsgröße anzupassen, wenn möglich. Investitionen in den Ausbau von Onlineangeboten und besserer Kundenbindung sind lohnend“, so Wögerbauer weiter.

Industriestandort besonders betroffen
Die nach Passiva größte Insolvenz im ersten Halbjahr 2025 war in Oberösterreich die Pleite der Steyregger Baufirma mglass – sie hatte Schulden von 33,7 Millionen Euro aufgebaut. In Summe schlitterten in den ersten drei Quartalen 598 oberösterreichische Unternehmen in die Pleite, mit in Summe knapp 2600 Mitarbeitern.

Die Prognose des Gläubigerschutzverbandes ist nicht gerade erbaulich: Oberösterreich treffe die Industrie-Rezession stärker als andere Regionen. „Sollte es nicht rasch zu einer Erholung der Konjunktur kommen, erwarten wir einen weiteren Anstieg der Insolvenzen“, sagt Petra Wögerbauer.

Porträt von Philipp Stadler
Philipp Stadler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Russlands Präsident inspiziert die eingesetzten Waffen der Bodentruppen auf dem Übungsgelände ...
Machtdemonstration
Putin in Militäruniform bei Großmanöver „Sapad“
Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
238.045 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
134.009 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
125.216 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1840 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1579 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Außenpolitik
Merz über Putin: „Er spioniert, er mordet“
971 mal kommentiert
Der vom russischen Inlandsgeheimdienst ausgebildete Putin hat es faustdick hinter den Ohren.
Mehr Oberösterreich
Und schlechte Prognose
Firmenpleiten stiegen heuer schon um 18 Prozent an
Auch Waffen gefunden
Droherin (50) hatte Goldfische in der Badewanne
KRONEDEAL: 1+1 Gratis
Auf geht‘s zur Wiener Kaiser Wiesn!
Neuer Bahnübergang
„Auf so eine Idee dürfte man gar nicht kommen“
„Krone“-Interview
Anda Morts: „Bin froh, wenn mich keiner erkennt“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf