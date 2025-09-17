7000 Firmen könnten heuer in die Pleite schlittern

Größte Pleite war auch heuer eine Firma aus dem Signa-Imperium

Trotz mehr Unternehmensinsolvenzen sind die vorläufigen Passiva, also die Schulden, der betroffenen Firmen gegenüber dem Vorjahr bisher um 58,3 Prozent auf rund 6,4 Milliarden Euro gesunken. Denn erstens gibt es heuer bis dato keine Pleite mit Passiva in Milliarden-Euro-Höhe wie im Vorjahr (Stichwort: Signa). Zweitens gab es 2025 bislang nur vier Fälle mit Passiva von jeweils mehr als 200 Millionen Euro – im Vorjahr waren es zum selben Zeitpunkt bereits zehn Pleiten dieser Größenordnung. Die bisher größte Insolvenz nach Passiva betrifft heuer allerdings auch wieder eine Firma aus dem Signa-Imperium, nämlich die Signa Prime Capital Invest GmbH mit einem Volumen von 870 Millionen Euro.