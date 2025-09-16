Pathologie: Wie das Land Kostenexplosion erklärt

Das sind nur ein paar der größten Kritikpunkte des Rechnungshofes an den Tirol Kliniken und ihrem pathologischen Institut, kurz Innpath. Wie berichtet, haben die landeseigenen Tirol Kliniken die Innpath GmbH 2018 gegründet. Vorausgegangen ist ein jahrelanger Streit mit der Medizin-Uni, die früher die Befunde lieferte. Eine Rückkehr zu diesem System schließt man beim Land heute aus. „Die Innbath GmbH erbringt wesentliche Leistungen in der Patientenversorgung, weshalb ihr Weiterbestehen auch gesichert werden soll – daran zweifelt auch der Rechnungshof nicht“, heißt es auf Anfrage der „Krone“.