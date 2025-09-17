Kein Befreiungsschlag, aber wichtige Unterstützung

Die Tiroler Landesregierung schickte am Dienstag ein Gesetz über einen Gemeinde-Investitionsfonds in Begutachtung. Mit diesem sollen in den Jahren 2026 und 2027 je 100 Millionen Euro für Gemeinden bereitgestellt werden. Gefördert werden infrastrukturelle Vorhaben in den Bereichen Pflichtschulen, Kinderbildung und -betreuung, Bezirkskrankenhäuser, Altenwohn- und Pflegeheime, Feuerwehrgerätehäuser und Tiefbau.