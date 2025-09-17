In Molln darf nur noch im Winter gebohrt werden

So argumentierte das Gericht

Das Landesverwaltungsgericht ging von folgenden Überlegungen aus: „Im Zusammenhang mit den gegenständlichen Testarbeiten kommt im Projektbereich der Schädigung des Naturhaushalts und den Grundlagen von Lebensgemeinschaften von Pflanzen-, Pilz- und Tierarten im Winterhalbjahr eine hohe und im Sommerhalbjahr (aufgrund der intensiveren Beeinträchtigung von Lebenszyklen eines größeren Kreises von Tierarten) eine sehr hohe bis überragende Eingriffsintensität zu. Das von Wald- und Wiesenflächen geprägte Landschaftsbild wird im Sommer in hohem Ausmaß beeinträchtigt, so auch der Erholungswert der Landschaft.“