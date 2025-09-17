Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Beschwerden

In Molln darf nur noch im Winter gebohrt werden

Oberösterreich
17.09.2025 11:39
Die Probebohrung in Moll erregte die Gemüter
Die Probebohrung in Moll erregte die Gemüter(Bild: APA/FOTOKERSCHI.AT)

Teilerfolg für Naturschützer: Das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich schränkt die bestehende naturschutzrechtliche Ausnahmebewilligung für die Gasprobebohrung in Moll ein. Es darf nur noch im Winter gebohrt werden. Die Beschwerden gegen die Bohrungen wurden allerdings abgewiesen.

0 Kommentare

Der Kampf um die Bohrungen in Molln zieht sich schon lange, nun fällte das Landesverwaltungsgericht ein geradezu salomonisches Urteil. Die bestehende naturschutzrechtliche Bewilligung wurde geändert. Die Bohrplatzerrichtung und Durchführung der Testarbeiten werden auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2025 bis 31. März 2026 eingeschränkt.

Lesen Sie auch:
Derzeit steht die Bohrstelle im Mollner Jaidhaustal still
Rückzug oder Vorstoß?
Ungewissheit in Molln nach Flop bei Probebohrung
10.12.2024
Lokalaugenschein
Doch kein Gas in Molln – wie geht’s jetzt weiter?
11.01.2025
Beschwerde eingereicht
Gasbohrungen in Molln beschäftigen weiter Gerichte
10.06.2025

So argumentierte das Gericht
Das Landesverwaltungsgericht ging von folgenden Überlegungen aus: „Im Zusammenhang mit den gegenständlichen Testarbeiten kommt im Projektbereich der Schädigung des Naturhaushalts und den Grundlagen von Lebensgemeinschaften von Pflanzen-, Pilz- und Tierarten im Winterhalbjahr eine hohe und im Sommerhalbjahr (aufgrund der intensiveren Beeinträchtigung von Lebenszyklen eines größeren Kreises von Tierarten) eine sehr hohe bis überragende Eingriffsintensität zu. Das von Wald- und Wiesenflächen geprägte Landschaftsbild wird im Sommer in hohem Ausmaß beeinträchtigt, so auch der Erholungswert der Landschaft.“

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
226.805 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
127.714 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
115.782 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2948 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1798 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Innenpolitik
So ist der Fahrplan zur harten Sozialhilfe-Reform
1110 mal kommentiert
Korinna Schumann, Claudia Plakolm und Yannick Shetty verkündeten den Startschuss für das ...
Mehr Oberösterreich
KRONEDEAL: 1+1 Gratis
Auf geht‘s zur Wiener Kaiser Wiesn!
IT wandert ins Ausland
Hofer „evaluiert“, wie viele Stellen wegfallen
Nach Beschwerden
In Molln darf nur noch im Winter gebohrt werden
Nahversorger kommt
Google und Co. lösen Investitionen aus
Bierkisten gestohlen
„Als Täter kommen ganz schön viele Leute infrage“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf