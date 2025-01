Doch kein Gas in Molln – wie geht’s jetzt weiter?

Einige Meter weiter treffen wir Bürgermeister Andreas Rußmann: „Für mich geht’s darum, dass sich am Wirtshaustisch die Gegner und Befürworter nicht die Köpfe einschlagen. Dass ADX die Lizenzen erworben hat, ist legitim. Im Rahmen des Feldzinses hat das Unternehmen der Gemeinde Ende des Jahres 31.000 Euro gespendet. Ja, die erste Bohrung war nicht so erfolgreich, wie erhofft. Eine erweiterte Bohrung wurde beantragt und per Naturschutzbescheid genehmigt. Die Frage ist, wie das nun vor dem Hintergrund dieser Bescheidbeschwerde hält. Wahrscheinlich wird sich vom Zeitverlauf her einiges verzögern. Es ist ja nicht so, dass der Verfassungsgerichtshof jeden Tag eine naturschutzrechtliche Geschichte vom Land Oberösterreich aufhebt.“