Ungewissheit in Molln nach Flop bei Probebohrung

Vorsichtiges Aufatmen bei den Naturschützern: „Es war von Anfang an Spekulation. Zuerst war seitens der Explorationsfirma ADX von einem historischen Gasfund die Rede, der ganz Österreich drei Jahre lang versorgen kann“, so Christian Hatzenbichler von ProNatur Steyrtal. Dieses Argument falle nun weg, da statt dem Gas Öl in nicht förderwürdiger Qualität in der Tiefe gefunden wurde. Aber selbst, falls die Bohrstelle renaturiert wird: Der Schaden sei geschehen, das Ökosystem des Tales auf viele Jahre ruiniert.