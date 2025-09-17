Peter Schneider verlässt Geschäftsführung von AT&S

„Im Namen des Aufsichtsrats danke ich Herrn Schneider für seine Leistungen und wünsche ihm für seine weitere berufliche Zukunft viel Erfolg“, sagt Andy Mattes, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Schneider trat im September 2020 als Global Sales Director in das Unternehmen ein. Bereits im Juni 2021 wurde er in den Vorstand berufen und übernahm als CSO die Verantwortung für Vertrieb und Marketing.