Nachfolger unbekannt

Peter Schneider verlässt Geschäftsführung von AT&S

Steiermark
17.09.2025 09:23
Der Leiterplattenhersteller AT&S mit Sitz in Leoben
Der Leiterplattenhersteller AT&S mit Sitz in Leoben(Bild: Pail Sepp)

Der stellvertretende CEO der Firma AT&S verlässt mit Ende September den Vorstand. Die Vertragsauflösung erfolgt einvernehmlich, ein Nachfolger für Peter Schneider wird noch nicht genannt.

Am Mittwoch teilte der Leobner Leiterplattenhersteller via Aussendung mit, dass eine personelle Veränderung ansteht: Mit 30. September wird sich der stellvertretende CEO Peter Schneider aus dem Vorstand zurückziehen, „um sich neuen beruflichen Herausforderungen zuzuwenden“. Die Vertragsauflösung erfolgt einvernehmlich.

Peter Schneider
Peter Schneider(Bild: AT&amp;S / Julia Trampusch)

„Im Namen des Aufsichtsrats danke ich Herrn Schneider für seine Leistungen und wünsche ihm für seine weitere berufliche Zukunft viel Erfolg“, sagt Andy Mattes, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Schneider trat im September 2020 als Global Sales Director in das Unternehmen ein. Bereits im Juni 2021 wurde er in den Vorstand berufen und übernahm als CSO die Verantwortung für Vertrieb und Marketing.

Nachfolge unklar
Mit dem Ausscheiden von Schneider übernimmt CEO Michael Mertin interimistisch die Verantwortung. EIn langfristiger Nachfolger wird noch nicht genannt.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Steiermark

