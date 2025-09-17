Bänder bei Jaguar Land Rover stehen weiter still

Der Fahrzeughersteller wurde Ende August zum Ziel einer Cyber-Attacke und hat seitdem mit den Folgen zu kämpfen. Man habe diese Entscheidung getroffen, während eine forensische Ermittlung des Angriffs andauere und die Schritte eines kontrollierten Neustarts erwäge, was Zeit brauche, hieß es in der Mitteilung weiter.