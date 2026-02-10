ÖFB-Frauen treffen in WM-Quali auf Deutschland

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam misst sich am 18. April (18.00 Uhr) in Ried im Rahmen der WM-Qualifikation mit Gruppenfavorit Deutschland. Der Austragungsort wurde am Dienstag vom ÖFB bekanntgegeben.
Für die ÖFB-Auswahl ist es das vierte Gastspiel in der Heimstätte von Männer-Bundesligist SV Ried, bei zwei Siegen und einem Remis gab es dort noch keine Niederlage. „Wir haben an Ried und das Publikum sehr gute Erinnerungen“, sagte ÖFB-Teamchef Alexander Schriebl.
Der Salzburger hatte Anfang 2025 bei einem 1:0 gegen Schottland sein Debüt als Nachfolger von Irene Fuhrmann im Stadion der Innviertler gegeben. „Das Stadion in Ried ist prädestiniert dafür, gerade in solch einem Spiel ein wahrer Hexenkessel zu sein. Es wäre fantastisch, wenn wir bei diesem Highlight im April eine möglichst volle Arena erleben würden“, erläuterte Schriebl. Der Kartenvorverkauf startet am 23. Februar. Vier Tage vor dem Spiel in Ried gastieren Sarah Puntigam und Co. im „Hinspiel“ in Nürnberg.
