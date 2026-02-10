ÖFB-Frauen treffen in WM-Quali auf Deutschland

Der Salzburger hatte Anfang 2025 bei einem 1:0 gegen Schottland sein Debüt als Nachfolger von Irene Fuhrmann im Stadion der Innviertler gegeben. „Das Stadion in Ried ist prädestiniert dafür, gerade in solch einem Spiel ein wahrer Hexenkessel zu sein. Es wäre fantastisch, wenn wir bei diesem Highlight im April eine möglichst volle Arena erleben würden“, erläuterte Schriebl. Der Kartenvorverkauf startet am 23. Februar. Vier Tage vor dem Spiel in Ried gastieren Sarah Puntigam und Co. im „Hinspiel“ in Nürnberg.