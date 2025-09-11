Datenklau bei Cyberattacke auf Jaguar Land Rover

Betrieb weiter gestört

Vergangene Woche musste Jaguar Land Rover wegen des Cyberangriffs schwere Störungen bei Produktion und Verkauf hinnehmen. Mancherorts sei die Produktion weiter ausgesetzt, berichtete die Nachrichtenagentur PA. Man arbeite rund um die Uhr daran, den Betrieb so schnell wie möglich wieder in gewohntem Umfang hochzufahren, so das Unternehmen.