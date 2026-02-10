Täter warfen Mülltonnen auf Wiener U-Bahn-Gleise!

Lebensgefährliche Aktion in der Nacht auf Dienstag beim Wiener Naschmarkt: Unbekannte warfen zwei Plastikmülltonnen auf die Gleise der U-Bahn. Es kam zum Unfall, eine U-Bahn erfasste die Behälter.
Zur Tat kam es offenbar kurz vor 0.30 Uhr im Bereich Naschpark in Margareten. Die Mülltonnen dürften Polizeiinformationen zufolge von einer Brücke auf die Gleise geworfen worden sein. Die Täter konnten fliehen.
Mülltonnen gerieten unter Zug
Der Fahrer einer U-Bahn-Garnitur konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Zug erfasste die beiden Plastiktonnen. Diese gerieten unter die Garnitur und wurden beschädigt. Kurz darauf kam die U-Bahn zum Stillstand.
Feuerwehr im Einsatz
Der Vorfall ging glücklicherweise glimpflich aus. Es gab keine Verletzten zu beklagen, auch die U-Bahn-Garnitur konnte nach der Entfernung der Mülltonnen durch Einsatzkräfte der Wiener Berufsfeuerwehr weiterfahren.
Die Erhebungen in dem Fall laufen auf Hochtouren. Ermittelt wird wegen des Verdachts der vorsätzlichen Gemeingefährdung und Sachbeschädigung.
Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden (auch anonym) in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.