Von Zug erfasst

Täter warfen Mülltonnen auf Wiener U-Bahn-Gleise!

Wien
10.02.2026 13:29
Die Polizei bittet nach der brandgefährlichen Aktion um Hinweise (Symbolbild).
Die Polizei bittet nach der brandgefährlichen Aktion um Hinweise (Symbolbild).
Porträt von krone.at
Von krone.at

Lebensgefährliche Aktion in der Nacht auf Dienstag beim Wiener Naschmarkt: Unbekannte warfen zwei Plastikmülltonnen auf die Gleise der U-Bahn. Es kam zum Unfall, eine U-Bahn erfasste die Behälter.

Zur Tat kam es offenbar kurz vor 0.30 Uhr im Bereich Naschpark in Margareten. Die Mülltonnen dürften Polizeiinformationen zufolge von einer Brücke auf die Gleise geworfen worden sein. Die Täter konnten fliehen.

Mülltonnen gerieten unter Zug
Der Fahrer einer U-Bahn-Garnitur konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Zug erfasste die beiden Plastiktonnen. Diese gerieten unter die Garnitur und wurden beschädigt. Kurz darauf kam die U-Bahn zum Stillstand.

Feuerwehr im Einsatz
Der Vorfall ging glücklicherweise glimpflich aus. Es gab keine Verletzten zu beklagen, auch die U-Bahn-Garnitur konnte nach der Entfernung der Mülltonnen durch Einsatzkräfte der Wiener Berufsfeuerwehr weiterfahren.

Die Erhebungen in dem Fall laufen auf Hochtouren. Ermittelt wird wegen des Verdachts der vorsätzlichen Gemeingefährdung und Sachbeschädigung.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden (auch anonym) in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. 

