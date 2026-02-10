Vorteilswelt
Montafon angepriesen

Steckt eine Russin hinter den Epstein-E-Mails?

Vorarlberg
10.02.2026 13:30
Das Montafon wurde Epstein in der E-Mail empfohlen.
Das Montafon wurde Epstein in der E-Mail empfohlen.(Bild: Peter Weihs/Kronenzeitung.at)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Hat eine Russin das verdächtige E-Mail an Jeffrey Epstein geschrieben, in dem sie das Montafon anpreist und von zwei „gehorsamen“ 15-Jährigen schreibt? Die Hinweise auf eine ehemalige Olympia-Teilnehmerin mehren sich.

0 Kommentare

Jenes E-Mail an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019), in dem das Montafon als tolles Skigebiet angepriesen wird, könnte von einer ehemaligen russischen Olympia-Teilnehmerin stammen, berichtet der ORF.

Demnach soll die Russin bei der liechtensteinischen LGT-Bank in der Schweiz gearbeitet haben. Mehrere Indizien sprechen dafür, dass die Russin die Absenderin der E-Mail ist – wie berichtet, wurde der Absender der E-Mail aus dem Jahre 2012 von den Behörden geschwärzt. Der sprachliche Stil soll jedenfalls anderen Mails ähneln, die der Frau zugeordnet werden. Zudem ist in der Nachricht über das Montafon von einem Zulassungstest für ein Jus-Studium die Rede. Einen solchen Test hat die Russin einmal nicht bestanden, soll dann aber – zum Missfallen Epsteins – noch einmal angetreten sein. Später hat Epstein ihr wohl ein Studium an einer amerikanischen Elite-Uni ermöglicht.

Lesen Sie auch:
Jeffrey Epsteins Netzwerk sorgt derzeit Tag für Tag für Schlagzeilen. 
Montafon und Zürs
Epsteins Verbindungen reichten bis nach Vorarlberg
09.02.2026
Anruf an Polizeichef
Trump: „Alle wussten, dass Epstein das getan hat“
10.02.2026

„Keine Frauen mehr zuführen“
Die Frau schildert in ihren Nachrichten an Epstein zudem, dass sie wegen eines Raubs aus einer Agentur geflogen sei und ihm deshalb keine Frauen mehr zuführen könne. In dem Montafon-Mail wird auch die sportliche Vergangenheit des Verfassers, der Verfasserin thematisiert – eine Snowboard-Karriere liegt nahe.

Und die betreffende Russin war tatsächlich Snowboarderin und nahm auch an Olympischen Spielen teil. In der E-Mail werden zwei „sehr gehorsame“ 15-Jährige erwähnt. Die Ermittlungen dazu laufen.

Vorarlberg
