Steckt eine Russin hinter den Epstein-E-Mails?

Demnach soll die Russin bei der liechtensteinischen LGT-Bank in der Schweiz gearbeitet haben. Mehrere Indizien sprechen dafür, dass die Russin die Absenderin der E-Mail ist – wie berichtet, wurde der Absender der E-Mail aus dem Jahre 2012 von den Behörden geschwärzt. Der sprachliche Stil soll jedenfalls anderen Mails ähneln, die der Frau zugeordnet werden. Zudem ist in der Nachricht über das Montafon von einem Zulassungstest für ein Jus-Studium die Rede. Einen solchen Test hat die Russin einmal nicht bestanden, soll dann aber – zum Missfallen Epsteins – noch einmal angetreten sein. Später hat Epstein ihr wohl ein Studium an einer amerikanischen Elite-Uni ermöglicht.