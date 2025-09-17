Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Ausstellung

Finde dich selbst, sonst findet dich kein Mensch

Burgenland
17.09.2025 09:00
Franziska Schmalzl lädt zu inspirierenden Zeitreisen ein.
Franziska Schmalzl lädt zu inspirierenden Zeitreisen ein.(Bild: Franziska Schmalzl)

Wir alle sehnen uns nach dem Paradies. Diesen Sehnsuchtsort finden wir nicht in der Ferne, sondern in uns, sagt Malerin Franziska Schmalzl. Ab heute stellt sie im KUZ Oberschützen aus. 

0 Kommentare

Franziska Schmalzl (54) war sechs Jahre alt, als sie im Wirtshaus ihrer Eltern in Mischendorf den Gästen die ersten „Seiterl“ servierte. Während sie zwischen Küche und Schank hin und her huschte, lauschte sie den lauten Stammtischgesprächen und staunte, was Alkohol mit Menschen so anstellt. „Nach dem zweiten, dritten Achterl kam meist die Wahrheit ans Licht. Dann ging es oft zu wie im wilden Westen! Da sind sogar die Sessel geflogen. In den 1970ern war das normal“, sagt sie und erzählt aus ihrer Kindheit, die sie „Comic lesend und zeichnend verbrachte“, weil ihre Eltern aufgrund der vielen Arbeit für ihre beiden älteren Schwestern und sie kaum Zeit hatten.

Starke Verbindung zur Mutter
Ihre kreative Ader lebt Schmalzl auch nach der Matura aus. Sie zieht nach Wien, studiert Germanistik, Philosophie, Psychologie und Pädagogik, arbeitet als Texterin und Konzepterin in der Werbebranche und heimst zahlreiche Auszeichnungen ein.

„Als meine Mutter, die meine beste Freundin war, an Krebs erkrankte, gab ich meine Partnerschaft und Wohnung auf und zog zu ihr, um sie zu pflegen. Schon als Kind hing ich an ihrem Rockzipfel“, erzählt Schmalzl. Kraft schöpft sie in dieser Zeit durch ihre Hingabe zum Malen. Dadurch erfährt sie Trost, Frieden und Erfüllung, kommt aber auch alten Emotionen wie Angst, Wut und Trauer näher und damit dem Kind, das sie einmal war.

Der Garten Eden als Inbegriff für die Stätte der Glückseligkeit.
Der Garten Eden als Inbegriff für die Stätte der Glückseligkeit.(Bild: Franziska Schmalzl)
Hier noch weitere Impressionen der talentierten Burgenländerin.
Hier noch weitere Impressionen der talentierten Burgenländerin.(Bild: Franziska Schmalzl)
(Bild: Franziska Schmalzl)
(Bild: Franziska Schmalzl)
(Bild: Franziska Schmalzl)

Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit
Nach dem Tod ihrer geliebten Mutter wagt sie sich im Zuge ihrer Ausbildung zur Kunsttherapeutin und Systemischen Coachin in Selbsterfahrungsseminaren ans Eingemachte. „Wir alle fühlten uns als Kind irgendwann vernachlässigt, abgelehnt oder überfordert. Dieses frühere Ich lebt in uns weiter und sehnt sich immer noch nach Liebe, Sicherheit und Anerkennung. Wir können diese Wunde heilen, wenn wir uns trauen, den Schmerz von damals noch einmal zu fühlen und loszulassen. Es lohnt sich! Denn durch diese liebevolle Selbstzuwendung entwickelt man Selbstsicherheit und emotionale Stabilität und gewinnt auch seine Unbeschwertheit und Lebensfreude wieder“, erklärt die Wahlwienerin, für die Humor die wichtigste Ressource überhaupt ist.

Onanie oder: Meerjungfrau „Jenny“ entdeckt die Freuden der „Fußmassage“ heißt dieses ...
Onanie oder: Meerjungfrau „Jenny“ entdeckt die Freuden der „Fußmassage“ heißt dieses unterhaltsame Werk.(Bild: Franziska Schmalzl)
Das Leben im britischen Königshaus stellt sich Schmalzl so vor.
Das Leben im britischen Königshaus stellt sich Schmalzl so vor.(Bild: Franziska Schmalzl)

Sprung in die Freiheit
Ihr Können hat sie übrigens unter Anleitung des Schweizer Galeristen Robert Süess perfektioniert. Er, ihr größter Lehrer und Mentor, war es auch, der sie 2011 entdeckte und darin bestärkte, eine Karriere als freischaffende Künstlerin einzuschlagen.

Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, das durch die Arbeit mit dem inneren Kind freigelegt wurde, zahlt sich aus. Schmalzls farbenprächtige Bilderwelten entfalten sich wie facettenreiche Landschaften aus Träumen, Erinnerungen und Visionen vor dem Auge des Betrachters. Der Mix aus Malerei und Collage versprüht Lebendigkeit, Leichtigkeit, Optimismus und Geborgenheit. Kein Wunder, dass die Burgenländerin gefragt ist und ihre Werke auch schon nach Deutschland, die Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein, Italien, die USA und Indien verkauft hat.

Porträt von Petra Klikovits
Petra Klikovits
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
12° / 20°
Symbol wolkig
Güssing
12° / 21°
Symbol wolkig
Mattersburg
13° / 20°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
12° / 20°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
10° / 20°
Symbol wolkig

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
221.193 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
126.743 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
114.424 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2936 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1786 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Innenpolitik
So ist der Fahrplan zur harten Sozialhilfe-Reform
1110 mal kommentiert
Korinna Schumann, Claudia Plakolm und Yannick Shetty verkündeten den Startschuss für das ...
Mehr Burgenland
Drohung in der Pause
Streit um Pennal: 14-Jähriger griff zum Messer
Sammler-Liebe
Große Rapid-Fans: Grün-Weiß, ein Leben lang
„Vertrauen zerstört“
FPÖ will Doskozil das Misstrauen aussprechen
15 Jahre Haft drohen
Schimmelbrot und Schläge für die drei Kinder
Charme und Witz
Harald Serafin: Hommage an die Kunst des Humors
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf