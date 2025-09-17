Finde dich selbst, sonst findet dich kein Mensch

Franziska Schmalzl (54) war sechs Jahre alt, als sie im Wirtshaus ihrer Eltern in Mischendorf den Gästen die ersten „Seiterl“ servierte. Während sie zwischen Küche und Schank hin und her huschte, lauschte sie den lauten Stammtischgesprächen und staunte, was Alkohol mit Menschen so anstellt. „Nach dem zweiten, dritten Achterl kam meist die Wahrheit ans Licht. Dann ging es oft zu wie im wilden Westen! Da sind sogar die Sessel geflogen. In den 1970ern war das normal“, sagt sie und erzählt aus ihrer Kindheit, die sie „Comic lesend und zeichnend verbrachte“, weil ihre Eltern aufgrund der vielen Arbeit für ihre beiden älteren Schwestern und sie kaum Zeit hatten.