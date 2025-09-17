Vorteilswelt
Sammler-Liebe

Große Rapid-Fans: Grün-Weiß, ein Leben lang

Burgenland
17.09.2025 06:00
Das Haus von Markus Takacs ist nicht zu übersehen.
Das Haus von Markus Takacs ist nicht zu übersehen.(Bild: Weber Franz)

Dem heutigen Cup-Spiel in Oberwart gegen SK Rapid fiebern tausende Fans entgegen. Wie es ausgehen wird, steht für leidenschaftliche Anhänger des Rekordmeisters bereits fest.

Schon von Weitem ist die Begeisterung von Markus Takacs unübersehbar. Von Kindesbeinen an schlägt sein Herz grün-weiß. Voller Überzeugung hat der Maler 2014 dem Haus seiner Familie auf einer Anhöhe im Ortszentrum von Markt Neuhodis den unverkennbaren Look des Wiener Rekordmeisters verpasst. Das blieb freilich nicht lange unentdeckt.

Vom Haus bis zum Kanal-Deckel
Ein Schnappschuss des auffallenden Rapid-Domizils, den begeisterten Radtouristen ins Netz gestellt hatten, ist am ersten Tag gleich 7500 Mal gelikt worden, binnen kürzester Zeit schnellte die Zustimmung auf 150.000 Likes in die Höhe. Sogar der Kanal-Deckel im Hof ist im grün-weißen Design zu bestaunen, ein Geburtstagsgeschenk um 300 Euro.

Takacs sammelt alles, was mit Rapid zu tun hat.
Takacs sammelt alles, was mit Rapid zu tun hat.(Bild: Weber Franz)

Autogramme unter dem Christbaum
Über diese Überraschung unter dem Christbaum hatte sich Markus Takacs ebenso gefreut: ein Foto mit Autogrammen aller Spieler vom Aufenthalt im Hotel Telegraph in Oberwart. „Ob Schals, Kaffeehäferln, Uhren oder Briefmarken – jedes Mal, wenn ich im Stadion bin, kommen neue Fanartikel in meiner Sammlung dazu“, schildert der „Edel-Grün-Weiße“.

Als einer der größten Rapidler im Südburgenland gilt Gerhard „Krankl“ Ulreich aus Grodnau, Baujahr 1949. Wann genau ihn die Leidenschaft für den Traditionsklub voll gepackt hat, kann er gar nicht sagen, so lange ist das schon her. Was er aber mit Gewissheit kundtun kann: Die Liebe zum grün-weißen Fußball wird anhalten, so lange er lebt. „Was mir an Rapid gefällt? Einfach alles!“ Sein Haus ist vom Keller bis unter das Dach voll mit Raritäten rund um den Rekordmeister.

Kaum ein Platzerl frei ist noch im grün-weißen Refugium von Gerhard „Krankl" Ulreich, der schon 2019 Besuch von Doskozil erhielt.
Kaum ein Platzerl frei ist noch im grün-weißen Refugium von Gerhard „Krankl“ Ulreich, der schon 2019 Besuch von Doskozil erhielt. (Bild: Weber Franz)

Oberwart vs. SK Rapid ab 19 Uhr
Ein Foto vom „Goleador“ Hans Krankl hat in seinem reichen Fundus freilich ebenso einen Ehrenplatz wie ein Bild mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil – selbst ein Grün-Weißer durch und durch -, der 2019 zu Gast war. Heute, Mittwoch, ist Doskozil beim mit Spannung erwarteten Cup-Spiel SV Oberwart gegen SK Rapid live dabei. Ausnahmsweise schlagen diesmal zwei Herzen in seiner Brust, ließ er im Vorfeld durchblicken. Ankick ist um 19 Uhr.

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Burgenland
