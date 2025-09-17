Große Rapid-Fans: Grün-Weiß, ein Leben lang

Als einer der größten Rapidler im Südburgenland gilt Gerhard „Krankl“ Ulreich aus Grodnau, Baujahr 1949. Wann genau ihn die Leidenschaft für den Traditionsklub voll gepackt hat, kann er gar nicht sagen, so lange ist das schon her. Was er aber mit Gewissheit kundtun kann: Die Liebe zum grün-weißen Fußball wird anhalten, so lange er lebt. „Was mir an Rapid gefällt? Einfach alles!“ Sein Haus ist vom Keller bis unter das Dach voll mit Raritäten rund um den Rekordmeister.