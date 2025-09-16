St. Pölten sucht jetzt die Lieblingsplatzerln

Erfahrung und Eindrücke der Bevölkerung gesucht

„Wir wollen gemeinsam neue Wanderrouten im Stadtgebiet finden. Dazu braucht es die Erfahrung und die Eindrücke der Bevölkerung“, erklärt Norman Schmid, Leiter des Projekts „Urban Hiking“. Bei einer gemeinsamen Tour – dem Startschuss des Projekts – hat sich bereits gezeigt, dass es auch noch zahlreiche alte Wanderwege gibt, die wiederentdeckt werden wollen.