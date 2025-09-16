St. Pölten sucht jetzt die Lieblingsplatzerln

Abseits der Klassiker werden neue Routen durch die Landeshauptstadt gesucht – damit „Geheimtipps“ nicht mehr länger geheim bleiben.
Der Ratzersdorfer See, der Kaiserwald oder die Eisbergspitze – jeder St. Pöltner hat vermutlich in seiner Heimatstadt ein Lieblingsplatzerl samt einer Lieblingsstrecke dorthin. Doch es gibt in St. Pölten auch noch den einem oder anderen Geheimtipp. Und genau diese möchte man nun sammeln und weitergeben.
Erfahrung und Eindrücke der Bevölkerung gesucht
„Wir wollen gemeinsam neue Wanderrouten im Stadtgebiet finden. Dazu braucht es die Erfahrung und die Eindrücke der Bevölkerung“, erklärt Norman Schmid, Leiter des Projekts „Urban Hiking“. Bei einer gemeinsamen Tour – dem Startschuss des Projekts – hat sich bereits gezeigt, dass es auch noch zahlreiche alte Wanderwege gibt, die wiederentdeckt werden wollen.
Sämtliche Einreichungen sollen dann in einer digitalen Wanderkarte eingezeichnet und zur Verfügung gestellt werden. Sie können mit persönlichen Attraktionen verbunden werden.
Einsendungen sind ab sofort möglich: Online auf https://senf.app, per Mail an klima@st-poelten.gv.at oder per Post an: Klimakoordinationsstelle, Rathausplatz 1, 3100 St. Pölten
