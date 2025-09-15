Jetzt darf Oberwart nicht zu Stripfing werden

In der Bundesliga mit fünf Punkten Vorsprung Tabellenführer, Peter Stöger stellte einen Trainer-Startrekord in Grün-Weiß auf – Rapid surft auf der Welle des Erfolges! Noch stärker als zu Beginn der letzten Saison. Ehe eine Cup-Blamage Rapid völlig aus der Bahn wirft. Das darf am Mittwoch nicht passieren: Oberwart darf nicht Stripfing werden. „So gehen wir auch in das Spiel rein“, versichert Stöger. Na dann...