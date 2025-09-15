Jetzt darf Oberwart nicht zu Stripfing werden

In der Bundesliga mit fünf Punkten Vorsprung Tabellenführer, Peter Stöger stellte einen Trainer-Startrekord in Grün-Weiß auf – Rapid surft auf der Welle des Erfolges! Noch stärker als zu Beginn der letzten Saison. Ehe eine Cup-Blamage Rapid völlig aus der Bahn wirft. Das darf am Mittwoch nicht passieren: Oberwart darf nicht Stripfing werden. „So gehen wir auch in das Spiel rein“, versichert Stöger. Na dann...
„Mein burgenländischer Kollege und Freund vom WAC hat uns schon groß angekündigt. Das gebe ich gerne retour: Wer Salzburg 3:1 schlägt ist, natürlich auch Titelkandidat“, gab Peter Stöger rund um den 4:1-Sieg gegen WSG Tirol Didi Kühbauer Konter. Weil Don Didi Rapid als „absoluten Meisterschaftskandidaten“ bezeichnet hatte. Doch das „M-Wort“ bleibt in Hütteldorf tabu...
