Weiterbildung für Notfall-Einsatz-Teams

Die häufigsten Notfalleinsätze betreffen Herz-Kreislauf- sowie Atembeschwerden, Verletzungen, Herzinfarkte, Herzkreislaufstillstand und allergische Reaktionen. Dann muss es schnell gehen: „Vom Notruf bis zum Wegfahren des NEF braucht unser Team etwa zwei Minuten. Bis zum Eintreffen des NEF-Teams beim jeweiligen Patienten vergehen meist weniger als zehn Minuten“, berichtet Lucas Kuster. In entlegeneren Regionen Vorarlbergs kommen bei Notfällen außerdem sogenannte First-Responder-Gruppen zum Einsatz, also organisierte, geschulte Ersthelfer.

Schnelles Handeln ist entscheidend

Notfallmäßig versorgt werden Patienten, die in Lebensgefahr sind, also ein ausgeprägtes Problem mit ihren Vitalfunktionen haben oder aufgrund einer akuten Verletzung oder Erkrankung unter starken Schmerzen leiden. „Gerade bei einem vermutlichen Herz-Kreislaufstillstand können Angehörige oder andere bei einem vitalen Notfall Anwesende für das Überleben der betroffenen Person mitentscheidend sein, indem sie rasch einen Notruf unter 144 absetzen und auch mit den ersten Reanimationsmaßnahmen beginnen. Die ersten Minuten sind hier oft entscheidend“, betont Primar Reinhard Germann, Vorstand der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin.