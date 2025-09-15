Budgets auf Eis: In Bezirken beginnt das Zittern

Die Stadt schnürt gerade ein Sparpaket, jetzt sind auch die Bezirke dran. Die Budgets bleiben heuer und im Jahr 2026 gleich, es gibt nicht einen Cent mehr. Geplante Projekte werden also bereits überdacht oder gestrichen. Kritik kommt von ÖVP und Grünen, die ernste Auswirkungen befürchten. SPÖ-Bezirkschefs zeigen Verständnis. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien