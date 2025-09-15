Budgets auf Eis: In Bezirken beginnt das Zittern

Homeland eröffnet und verlost 3×500 € Gutscheine
Mitmachen & gewinnen
Die Stadt schnürt gerade ein Sparpaket, jetzt sind auch die Bezirke dran. Die Budgets bleiben heuer und im Jahr 2026 gleich, es gibt nicht einen Cent mehr. Geplante Projekte werden also bereits überdacht oder gestrichen. Kritik kommt von ÖVP und Grünen, die ernste Auswirkungen befürchten. SPÖ-Bezirkschefs zeigen Verständnis. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.