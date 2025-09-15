„Schwurbelei!“ Vadlau nach Krebs-Video angefeindet

„Für den Erfolg muss Team wie Familie auftreten“
ÖFB-Teamchef Rangnick:
Olympiasiegerin Lara Vadlau erntet wegen eines Postings über Krebs-Heilmethode auf Social Media viel Kritik. Das Segel-Ass wehrt sich gegen Anfeindungen eines Ernährungswissenschaftlers. Aber: Kärntner Gynäko-Onkologe stuft ihre Aussagen als „gefährlich“ ein.
Österreichs Olympiasiegerin Lara Vadlau dürfte in ein Fettnäpfchen getreten sein. Auf Instagram machte die 31-jährige Segel-Goldene von Paris 2024 in der Vergangenheit ja immer wieder auf sich aufmerksam: Sei es mit einem Raser-Video eines Porsches mit 252 km/h, pikant-freizügigen Bildern oder Schilderungen über ihre jüngste Gebärmutter-Not-OP ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.