„Schwurbelei!“ Vadlau nach Krebs-Video angefeindet

Österreichs Olympiasiegerin Lara Vadlau dürfte in ein Fettnäpfchen getreten sein. Auf Instagram machte die 31-jährige Segel-Goldene von Paris 2024 in der Vergangenheit ja immer wieder auf sich aufmerksam: Sei es mit einem Raser-Video eines Porsches mit 252 km/h, pikant-freizügigen Bildern oder Schilderungen über ihre jüngste Gebärmutter-Not-OP ...