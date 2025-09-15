In Waltersdorf steigt Duell der „Daviscup-Helden“

Dabei profitierte Dennis Novak bei einer 3:0-Führung im dritten Satz von einer Armverletzung seines italienischen Gegners Gabriele Piraino, der nicht mehr weiterspielen konnte und w. o. gab. „Natürlich gewinne ich lieber auf dem Platz, aber so ist unser Sport halt einmal. Jetzt freue ich mich jedenfalls drüber, die Quali geschafft zu haben und jetzt um den Turniersieg mitspielen zu können.“ Die weiteren drei Österreicher, die noch in der Qualifikation dabei waren, mussten hingegen die Segel streichen. Noch in Runde 1 Nico Hipfl gegen den Deutschen Marvin Möller und der junge Steirer Alex Huszar gegen Neil Oberleitner, dieser dann in Runde 2 gegen Zdenek Kolar (Tch).