Koch war kurz weg, Fritteuse ging in Flammen auf

So schnell kann es gehen: Als ein Koch (29) in einem Betrieb in Schwendau im Tiroler Zillertal kurz die Küche verließ, ging die Fritteuse in Flammen auf. Die Feuerwehr musste anrücken, konnte erheblichen Schaden in der Küche aber nicht mehr verhindern.
Der 29-jährige Ungar kochte in der Küche des Schwendauer Gastronomiebetriebs und verließ gegen 17.30 Uhr kurz den Raum. Eine andere Anwesende bemerkte dann Flammen, die aus dem Kochbereich schlugen, und setzte einen Notruf ab.
Brand konnte rasch gelöscht werden
Die Freiwillige Feuerwehr konnte die brennende Fritteuse unter dem Einsatz von schwerem Atemschutz rasch löschen. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand, allerdings entstand an der Küche schwerer Sachschaden.
