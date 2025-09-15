Sturms „Rucksack“ erhielt zuletzt Gewicht dazu

„Für den Erfolg muss Team wie Familie auftreten“
ÖFB-Teamchef Rangnick:
Kapitän Stefan Hierländer ordnet das wenige meisterliche 0:1 des Grazer Champions gegen die Austria realistisch ein. In Röthis will Sturm am Mittwoch im Cup eine schnelle Reaktion zeigen.
Der Aderlass im Meisterteam (nach Scherpen, Yalcouye, Wüthrich verließen zuletzt auch Johnston und Böving Graz) und der gravierende Umbruch gehen an Sturm sichtlich nicht spurlos vorüber – dennoch versucht Kapitän Stefan Hierländer, der erstmals seit dem 4. August 2024 (gegen Rapid) wieder in der Startelf stand, das 0:1 gegen die Austria realistisch einzuordnen.
