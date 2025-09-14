Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne

ÖVP will Klausel reparieren

Mit auf den Weg wollen die Roten eine Verlängerung der Mindestbefristungen von drei auf fünf Jahre bringen. Wenig begeistert sind davon die Koalitionspartner ÖVP und NEOS, aber auch hier zeichne sich eine Einigung ab, wie ein Regierungsinsider berichtet. Dafür habe die ÖVP auf eine Reparatur der Wertsicherungsklausel gedrängt, die dem Vernehmen nach ebenfalls kommen soll. Hierbei geht es um ungerechtfertigte und ungesetzliche Erhöhungen des Mietzinses durch Vermieter. Mieter könnten diese aktuell zumindest theoretisch bis zu 30 Jahre rückwirkend einklagen.