Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auf dem Weg zur Schule

Eiskunstlauftalent (15) von Lkw erfasst – tot!

Wintersport
15.09.2025 17:41
(Bild: APA/AFP/Andreas SOLARO (Symbolbild))

Nach dem fürchterlichen Unfalltod der Südtirolerin Julia Marie Gaiser in Salzburg trauert Italiens Eiskunstlaufwelt erneut um eine junge Sportlerin: Die 15-jährige Matilda Ferrari wurde am Montag im Trentino auf dem Weg zur Schule von einem Lkw erfasst und getötet.

0 Kommentare

Ferrari galt als großes Talent in der Eiskunstlaufszene und war am Montag um kurz nach sieben Uhr auf dem Weg zur Schule. Berichten in der lokalen Presse zufolge wurde die 15-Jährige in Giustino im Rendenatal beim Überqueren der Straße von einem Lastwagen erfasst.

Die Rettungskräfte waren zwar sofort an Ort und Stelle, auch ein Hubschrauber wurde angefordert – doch für die Jugendliche gab es keine Rettung mehr. Den Medienberichten zufolge wollte Ferrari möglicherweise den Bus zur Schule erwischen und überquerte deshalb bei Rot die Kreuzung. 

„Einen Stern verloren“
In der Gemeinde Giustino sitzt der Schock jedenfalls tief. „Dies ist ein Moment der großen Trauer“, wird Bürgermeister Manuel Cosi in der Tageszeitung „L’Adige“ zitiert. Niemand könne auf ein Leid wie den furchtbaren Tod eines erst 15-jährigen Mädchens vorbereitet sein. „In diesem schrecklichen Moment bin ich der Familie nahe. Giustino hat einen Stern verloren“, so Cosi.

Lesen Sie auch:
Trauer in Salzburg
„Schock sitzt tief!“ Eiskunstlaufhoffnung tot
13.09.2025

Am Donnerstag war die 23-jährige Julia Marie Gaiser aus Südtirol, einer Nachbarprovinz des Trentino, in Salzburg von einem Lkw erfasst und dabei getötet worden. Gaiser lebte und studierte seit Jahren in der Mozartstadt und galt als große Eiskunstlaufhoffnung. Sie war mehrfache Salzburger Landesmeisterin und österreichweit stets unter den Top Ten.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
158.503 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.654 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
117.769 mal gelesen
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3625 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2254 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2094 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Mehr Wintersport
Auf dem Weg zur Schule
Eiskunstlauftalent (15) von Lkw erfasst – tot!
Nächste Wende
Management: Keine Bergung von Dahlmeiers Leiche!
Planungssicherheit
FIS und ÖSV einigen sich auf Medienrechte
Gründe für Rücktritt
„Würde lügen …“ – Venier legt gegen Assinger nach
Tragödie in Pakistan
Jetzt doch: Dahlmeiers Leichnam wird geborgen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf