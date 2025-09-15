Eiskunstlauftalent (15) von Lkw erfasst – tot!

„Einen Stern verloren“

In der Gemeinde Giustino sitzt der Schock jedenfalls tief. „Dies ist ein Moment der großen Trauer“, wird Bürgermeister Manuel Cosi in der Tageszeitung „L’Adige“ zitiert. Niemand könne auf ein Leid wie den furchtbaren Tod eines erst 15-jährigen Mädchens vorbereitet sein. „In diesem schrecklichen Moment bin ich der Familie nahe. Giustino hat einen Stern verloren“, so Cosi.