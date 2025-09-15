Management: Keine Bergung von Dahlmeiers Leiche!

„Ihr Wunsch war es, ihren Leichnam am Berg zurückzulassen“

Dahlmeier war Ende Juli beim Abseilen in rund 5.700 Metern Höhe von Steinschlag getroffen und tödlich verletzt worden. Bereits kurz nach der Tragödie hieß es, der Leichnam der Ausnahmeathletin soll nicht geborgen werden. Dahlmeiers Management teilte damals mit: „Es war Laura Dahlmeiers ausdrücklicher und niedergeschriebener Wille, dass in einem Fall wie diesem niemand sein Leben riskieren darf, um sie zu bergen. Ihr Wunsch war es, ihren Leichnam in diesem Fall am Berg zurückzulassen. Dies ist auch im Sinne der Angehörigen.“