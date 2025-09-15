Mordversuch: 32. Vorstrafe für Häfen-Stammgast

Messerstecherei beim Drogenkauf

Vor Geschworene musste er im Wiener Landl aber das erste Mal Platz nehmen. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen: Beim Drogenkauf am 7. Juni 2024 kam es im Fritz-Imhoff-Park im 6. Bezirk zum Streit – Kurti P. stach mit einem Brotmesser mehrmals zu. Warum? Davon gibt es unterschiedliche Versionen: Der Mandant von Anwalt Elmar Kresbach spricht von Notwehr. Das Opfer schildert, wie es flüchten wollte und der Angeklagte weiter zustach.