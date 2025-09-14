Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?

Von 29 Prozent im September des Vorjahres wachsen die Blauen auf jetzt 36 Prozent. Andererseits setzt sich der Absturz der ÖVP, die das Kanzleramt für sich gerade noch retten konnte, dramatisch fort: Sie käme jetzt auf nur noch 21 Prozent (2024: 26 Prozent). Auch die SPÖ würde ein Jahr nach der Nationalratswahl nicht einmal ihr damals erzieltes schlechtestes Ergebnis aller Zeiten (21 Prozent) mit jetzt 18 Prozent annähernd halten können. Ein Desaster.