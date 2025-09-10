Öffi-Stadträtin Sima: „Da sehe ich Aufholbedarf“

Öffis, Parken und der Tourismus werden teurer. Hunderte Mails, Briefe, Anrufe! Was stört Sie an den Wiener Linien, wollten wir von unseren Lesern wissen? Die „Krone“-Leser listen die Probleme bei den Wiener Linien auf, und die zuständige Stadträtin reagiert. Und auch bei der Erhöhung der Ortstaxe kommt es zu Veränderungen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien