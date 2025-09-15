Vorteilswelt
Schnelle Evakuierung

Nach Explosions-Berichten nicht lange gefackelt

Niederösterreich
15.09.2025 18:00
Teile des Kellers wurden bei dem Brand total verwüstet.
Teile des Kellers wurden bei dem Brand total verwüstet.(Bild: FF Waidhofen an der Thaya)

Einen Tag nach dem Brand im Seniorenwohnhaus in Waidhofen an der Thaya (Niederösterreich) steht die Brandursache noch nicht fest. Zeugen schilderten eine Explosion, der die Feuerwehr sofort zur Evakuierung veranlasste. „Die Einsatzlage war am Anfang schwer einzuschätzen“, betont Einsatzleiter Christian Bartl.

Da wurde nicht lange gefackelt: Als Einsatzleiter Christian Bartl von Zeugen eine Explosion im Keller des Seniorenwohnhauses in Waidhofen an der Thaya geschildert wurde, entschied der Feuerwehrchef sofort, das Gebäude zu evakuieren.

Rotes Kreuz versorgte Senioren im Freien
„Wir wussten anfangs nicht, was da noch auf uns zukommt“, betont Bartl. Mit Brandschutzhauben und der Drehleiter wurden zwölf Bewohner in Freie gebracht, weitere fünf fanden selbst den Weg nach draußen, wo sie das Rote Kreuz versorgte. Gleichzeitig gingen die Florianis gegen das Feuer vor und konnten rasch auch „Brand aus“ geben, die „Krone“, berichtete.

Zitat Icon

Mit der Schilderung einer Explosion war es schwerer, die Einsatzlage zu bewerten. Wir wussten nicht, was da auf uns zukommt und evakuierten.

Feuerwehrkommandant Christian Bartl

Bild: Diverse Fotografen honorarfrei

Bürgermeister eilte rasch herbei
Das Haus gehört der Gemeinde. Nachdem Waidhofens Stadtchef Josef Ramharter von dem Brand Kenntnis erlangte, war er sofort zur Stelle und kümmerte sich mit den Einsatzkräften um Ausweichquartiere für die 17 Betroffenen und dass die Bewohner dringend benötigte Dinge, wie etwa Medikamente oder Hörgeräte, aus den Wohnungen erhielten. „Viele konnten privat unterkommen, fünf Bewohner wurden im Landesklinikum aufgenommen und ein Paar im Pflegeheim“, sagt Ramharter im Gespräch mit der „Krone“.

Das Seniorenwohnhaus wurde komplett evakuiert. Niemand wurde verletzt.
Das Seniorenwohnhaus wurde komplett evakuiert. Niemand wurde verletzt.(Bild: FF Waidhofen/Thaya)

Der Stadtchef ist zudem dankbar über das tolle Zusammenwirken der Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei. Die Arbeiten wären professionell, rasch und genau koordiniert und die Bewohner jederzeit in guten Händen gewesen: „Einfach großartig“, lobt der Bürgermeister.

Lesen Sie auch:
Mit der Drehleiter wurden die Bewohner aus dem Seniorenwohnhaus evakuiert.
Brauchen andere Bleibe
Brand in Seniorenwohnheim: 17 Personen evakuiert!
14.09.2025

Senioren dürfen wieder heim
Die Brandursache ist bisher noch unklar. Jedoch weist auf eine Explosion auch eine aus dem Rahmen gerissene Brandschutztür hin. Die Polizei ermittelt. Die Bewohner durften bereits am Montag wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. So wurden alle Tests zur Sicherheit im Gebäude bereits abgeschlossen. An der Ingangsetzung des Aufzugs wurde noch am Nachmittag gearbeitet.

Porträt von René Denk
René Denk
Niederösterreich

