Nach Explosions-Berichten nicht lange gefackelt

Bürgermeister eilte rasch herbei

Das Haus gehört der Gemeinde. Nachdem Waidhofens Stadtchef Josef Ramharter von dem Brand Kenntnis erlangte, war er sofort zur Stelle und kümmerte sich mit den Einsatzkräften um Ausweichquartiere für die 17 Betroffenen und dass die Bewohner dringend benötigte Dinge, wie etwa Medikamente oder Hörgeräte, aus den Wohnungen erhielten. „Viele konnten privat unterkommen, fünf Bewohner wurden im Landesklinikum aufgenommen und ein Paar im Pflegeheim“, sagt Ramharter im Gespräch mit der „Krone“.