Erlebe die ATP Stars live in der Marx-Halle!

Die Erste Bank Open 2025 bringen Weltklasse-Tennis zurück nach Wien – und das gleich doppelt! Neben der Stadthalle wird erstmals auch die Marx Halle zur Bühne für packende Matches, Stars hautnah und ein inklusives Sporterlebnis. Mit dabei: Jannik Sinner, Alexander Zverev und viele mehr. Und das Beste: Es gibt Tickets zu gewinnen!
Wenn vom 18. bis 26. Oktober die Erste Bank Open 2025 über die Bühne gehen, verwandelt sich Wien in ein Tennis-Mekka. Mit Jannik Sinner, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Andrey Rublev und weiteren Top-Ten-Stars ist das Teilnehmerfeld so stark wie nie zuvor. Auch Österreichs Hoffnungsträger Sebastian Ofner und Filip Misolic sind mit Wildcards am Start.
Erstmals wird neben der Wiener Stadthalle auch die Marx Halle bespielt – mit ATP-Matches, Trainingseinheiten und einem hochkarätigen Rollstuhltennisturnier. Stars wie Alfie Hewett und Gordon Reid sorgen für sportliche Inklusion auf höchstem Niveau. Dazu gibt’s Side-Events wie die Ö3 Silent Disco, Padel Clash und die #glaubandich Fan-Zone. Wer Tennis liebt, darf dieses Event nicht verpassen – und hat jetzt die Chance, Tickets für die Matches in der Marx Halle zu gewinnen!
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost anlässlich der ATP Open in Wien nun je 3x2 Tickets für die Tennis-Partien in der Wiener Marx Halle vom 18.10. – 25.10. Wählen Sie im untenstehenden Formular einfach Ihren Wunschtag aus und mit ein wenig Glück sind Sie live dabei. Teilnahmeschluss ist der 22. September, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance auf die begehrten Tickets erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen – Wien“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
