Erlebe die ATP Stars live in der Marx-Halle!

Erstmals wird neben der Wiener Stadthalle auch die Marx Halle bespielt – mit ATP-Matches, Trainingseinheiten und einem hochkarätigen Rollstuhltennisturnier. Stars wie Alfie Hewett und Gordon Reid sorgen für sportliche Inklusion auf höchstem Niveau. Dazu gibt’s Side-Events wie die Ö3 Silent Disco, Padel Clash und die #glaubandich Fan-Zone. Wer Tennis liebt, darf dieses Event nicht verpassen – und hat jetzt die Chance, Tickets für die Matches in der Marx Halle zu gewinnen!