Sydney Sweeney ließ es mit Busenfreundin krachen

Wenn das mal keine heiße Party war! Sydney Sweeney feierte letzte Woche ihren 28. Geburtstag – im megasexy Badeanzug und mit ihrer liebsten Busenfreundin.
Am Sonntagabend glänzte die Schauspielerin bei den Emmy-Awards in einer wahren Wow-Robe von Oscar de la Renta. Dass ihr Geburtstag nicht minder sexy war, davon konnten sich ihre Fans auf Instagram überzeugen.
Viel Action und heiße Kurven
Dort teilte Sweeney kurz vor ihrem Gang über den roten Teppich nämlich noch schnell zahlreiche Fotos und Videos von ihrer wilden Sause in Utah. Gefeiert wurde aber nicht etwa im Minikleid im schicken Club, sondern in Bademode am See.
Klicken Sie sich hier durch die Fotos von Sydney Sweeney:
So schlüpfte Sweeney etwa in einen schwarzen Badeanzug, der ihr Dekolleté wundervoll in Szene setzte, aber auch in einen goldenen Bikini, oder einen weißen Einteiler. Stück für Stück ein wahrer Hingucker!
Mit dabei war unter anderem Sweeneys gute Freundin, Model Amélie Tremblay, aber auch weitere Freunde. Und auf dem Party-Programm stand vor allem richtig viel Action. So wagte das Geburtstagskind nicht nur den Sprung von einer Klippe, sondern zeigte auch ihr Können beim Wasserskifahren.
Sweeney soll frisch verliebt sein
Ob Sweeneys aktueller Freund auch dabei war, das ist allerdings nicht bekannt. Wie zuletzt berichtet wurde, sei die Schauspielerin nämlich mit Musikmanager Scooter Braun liiert. Wie das „People“-Magazin unlängst berichtete, hätten die beiden einige romantische Tage in Kalifornien verbracht.
„Er liebt es, Zeit mit ihr zu verbringen, und will einfach sehen, wohin sich die Sache entwickelt“, zitierte das Promi-Magazin einen Insider. Und ein weiterer Insider verriet der „Page Six“, dass Brown regelrecht „verrückt“ nach Sweeney sei. Demnach hätten sich die beiden bei der Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos in Venedig kennengelernt.
