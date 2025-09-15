„Mit Serafin verliert Burgenland Galionsfigur“

Burgenland verliert seine Galionsfigur

Besonders getroffen zeigt sich das Burgenland – dort schrieb Serafin mit den Seefestspielen Kulturgeschichte. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) erklärte: „Mit Harald Serafin verlieren wir nicht nur einen großartigen Künstler, sondern auch einen außergewöhnlichen Menschen und eine Galionsfigur für das Kulturland Burgenland. Er wird uns als grandioser Kammersänger, großartiger Entertainer, Liebling der Nation und ‘Mister Wunderbar‘ in Erinnerung bleiben.“ Die einzigartige Erfolgsgeschichte der Seefestspiele Mörbisch sei laut Doskozil bis heute untrennbar mit Harald Serafin verbunden.