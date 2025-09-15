„Für den Erfolg muss Team wie Familie auftreten“

„Fafga meets Future“ – unter diesem Motto öffnete die Fachmesse für die Gastronomie und Hotellerie ihre Tore. Das Herzstück der Messe bilden die rund 250 Aussteller, die von der Küchenausstattung über IT und Sicherheit bis hin zu neuen Automatisierungstechniken ihre neuesten Produkte und Dienstleistungen präsentieren.