„Für den Erfolg muss Team wie Familie auftreten“
ÖFB-Teamchef Rangnick:
Die Fachmesse für Gastronomie und Hotellerie – kurz Fafga genannt – öffnete am Montag ihre Tore. Die „Tiroler Krone“ machte einen Rundgang durch das Gelände und hörte sich einige der spannenden Vorträge an. Auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick nahm am Podium Platz.
„Fafga meets Future“ – unter diesem Motto öffnete die Fachmesse für die Gastronomie und Hotellerie ihre Tore. Das Herzstück der Messe bilden die rund 250 Aussteller, die von der Küchenausstattung über IT und Sicherheit bis hin zu neuen Automatisierungstechniken ihre neuesten Produkte und Dienstleistungen präsentieren.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.