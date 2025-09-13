Vorteilswelt
Vorsicht in NÖ

Starkregen überflutet Straßen nördlich von Wien

Niederösterreich
13.09.2025 20:30

Genau ein Jahr nach der Unwetter-Katastrophe gibt es in Niederösterreich wieder starken Regen. Nördlich von Wien stehen mehrere Straßen unter Wasser. Die Ausmaße des Unwetters zeigt auch ein Video eines „Krone“-Lesereporters.

0 Kommentare

Durch den Regen sind am Samstagabend mehrere Straßen nicht mehr passierbar. Das ist auch im Video des Lesereporters gut zu erkennen. Es zeigt die Hauptstraße in Altenberg-Greifenstein, nördlich von Klosterneuburg.

Die Hauptstraße zwischen Altenberg-Greifenstein und Wördern ist nicht mehr befahrbar. Mehrere Feuerwehren sind aktuell im Einsatz auf der Straße, die voller Treibgut und Schlamm ist.

Die Hauptstraße in Altenberg-Greifenstein
Die Hauptstraße in Altenberg-Greifenstein(Bild: Leserreporter Peter)
Die Straße ist nicht passierbar.
Die Straße ist nicht passierbar.(Bild: Leserreporter Peter)

Auch in Klosterneuburg steht Wasser auf den Straßen. Auf der B14 etwa besteht die Gefahr von Aquaplaning. Außerdem kann die Franz-Josefs-Bahn aktuell zwischen Klosterneuburg-Weidling und Kritzendorf nicht fahren. Am Samstagabend ist eine Oberleitung gerissen, vermutlich hat ein Blitz eingeschlagen. Das Rote Kreuz und die Feuerwehr mussten die Zugpassagiere evakuieren. Die Strecke ist voraussichtlich ab 23 Uhr wieder befahrbar, heißt es von der ÖBB zur „NÖN“. 

Geosphere Österreich hat für die Gegend eine Gewitterwarnung ausgesprochen. Das Wetter soll aber nicht so bleiben: In der Nacht auf Sonntag und am Sonntag soll es deutlich weniger regnen und am Montag soll der Regen sogar ganz aufhören.

Kommentare
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
179.918 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
123.682 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
120.787 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
3019 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2314 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Kolumnen
Mit Bettel-Beitrag zur riskanten „Volkspension“
1608 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
