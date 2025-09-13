Starkregen überflutet Straßen nördlich von Wien

Auch in Klosterneuburg steht Wasser auf den Straßen. Auf der B14 etwa besteht die Gefahr von Aquaplaning. Außerdem kann die Franz-Josefs-Bahn aktuell zwischen Klosterneuburg-Weidling und Kritzendorf nicht fahren. Am Samstagabend ist eine Oberleitung gerissen, vermutlich hat ein Blitz eingeschlagen. Das Rote Kreuz und die Feuerwehr mussten die Zugpassagiere evakuieren. Die Strecke ist voraussichtlich ab 23 Uhr wieder befahrbar, heißt es von der ÖBB zur „NÖN“.