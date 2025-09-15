ÖFB-Stürmerin trifft für Sensations-Tabellenführer

„Das nehmen wir gerne und genießen es“

Dabei hatte es in der ersten Halbzeit ganz und gar nicht danach ausgesehen, als ob die Hoffenheimerinnen gegen Frankfurt etwas holen könnte. Die Hessinnen, in der Vorsaison Dritte hinter Bayern München und dem VfL Wolfsburg, dominierten. „Da waren sie deutlich besser, hatten wir überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel“, schildert Natter. „Wir haben allerdings aus drei Chancen, drei Tore gemacht.“ Und damit nach den ersten zwei Runden auch die Tabellenführung übernommen. „Das nehmen wir gerne und genießen es, solange es anhält“, schmunzelte die junge Bregenzerwälderin.