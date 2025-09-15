Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Natters Premierentor

ÖFB-Stürmerin trifft für Sensations-Tabellenführer

Vorarlberg
15.09.2025 18:55
Der Jubel in Hoffenheim und bei Linda Natter (l.) waren nach dem 3:0-Sieg riesengroß.
Der Jubel in Hoffenheim und bei Linda Natter (l.) waren nach dem 3:0-Sieg riesengroß.(Bild: TSG Hoffenheim/Instagram)

Was für ein Abend für die Frauen der TSG Hoffenheim und im Speziellen für die 20-jährige Österreicherin Linda Natter. Die junge Vorarlbergerin war im Spiel gegen Eintracht Frankfurt in der 89. Minute eingewechselt worden und hatte nur vier Minuten später mit ihrem ersten Tor in der deutschen Bundesliga für den 3:0-Endstand gesorgt. Und dafür, dass die Kraichgauerinnen sensationell an der Tabellenspitze stehen.

0 Kommentare

„Das ist definitiv ein Moment, den ich wahrscheinlich nie vergessen werde“, gestand Linda Natter nach ihrem Premierentreffer in der deutschen Bundesliga. Die 20-jährige Mellauerin war im Heimspiel der TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt in der 89. Minute aufs Spielfeld gekommen und hatte vier Minuten später mit einer sehenswerten Direktabnahme den 3:0-Endstand erzielt. „Bei einem Heimspiel unter Flutlicht eingewechselt zu werden und dann auch noch ein Tor zu machen, das war wirklich ein voll cooles Gefühl“, schwärmt Natter, die erst im Sommer von der Vienna in den Kraichgau übersiedelt war.

„Das nehmen wir gerne und genießen es“
Dabei hatte es in der ersten Halbzeit ganz und gar nicht danach ausgesehen, als ob die Hoffenheimerinnen gegen Frankfurt etwas holen könnte. Die Hessinnen, in der Vorsaison Dritte hinter Bayern München und dem VfL Wolfsburg, dominierten. „Da waren sie deutlich besser, hatten wir überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel“, schildert Natter. „Wir haben allerdings aus drei Chancen, drei Tore gemacht.“ Und damit nach den ersten zwei Runden auch die Tabellenführung übernommen. „Das nehmen wir gerne und genießen es, solange es anhält“, schmunzelte die junge Bregenzerwälderin. 

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
15° / 23°
Symbol wolkig
Bludenz
12° / 26°
Symbol heiter
Dornbirn
14° / 26°
Symbol wolkig
Feldkirch
14° / 26°
Symbol heiter

krone.tv

Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
158.503 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.654 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
117.769 mal gelesen
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3625 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2254 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2094 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Mehr Vorarlberg
Natters Premierentor
ÖFB-Stürmerin trifft für Sensations-Tabellenführer
Gut gerüstet
Weiterbildung für Notfall-Einsatz-Teams
Erfolgreich reanimiert
Fischer findet im Rhein leblose Unbekannte
Kuriose Ausrede
Mit 132 durch 50er-Zone: „Hab‘s gar nicht bemerkt“
Nach Vollbremsung
Ausweichmanöver endet im Riedgraben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf