ÖFB-Stürmerin trifft für Sensations-Tabellenführer

Was für ein Abend für die Frauen der TSG Hoffenheim und im Speziellen für die 20-jährige Österreicherin Linda Natter. Die junge Vorarlbergerin war im Spiel gegen Eintracht Frankfurt in der 89. Minute eingewechselt worden und hatte nur vier Minuten später mit ihrem ersten Tor in der deutschen Bundesliga für den 3:0-Endstand gesorgt. Und dafür, dass die Kraichgauerinnen sensationell an der Tabellenspitze stehen.
„Das ist definitiv ein Moment, den ich wahrscheinlich nie vergessen werde“, gestand Linda Natter nach ihrem Premierentreffer in der deutschen Bundesliga. Die 20-jährige Mellauerin war im Heimspiel der TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt in der 89. Minute aufs Spielfeld gekommen und hatte vier Minuten später mit einer sehenswerten Direktabnahme den 3:0-Endstand erzielt. „Bei einem Heimspiel unter Flutlicht eingewechselt zu werden und dann auch noch ein Tor zu machen, das war wirklich ein voll cooles Gefühl“, schwärmt Natter, die erst im Sommer von der Vienna in den Kraichgau übersiedelt war.
„Das nehmen wir gerne und genießen es“
Dabei hatte es in der ersten Halbzeit ganz und gar nicht danach ausgesehen, als ob die Hoffenheimerinnen gegen Frankfurt etwas holen könnte. Die Hessinnen, in der Vorsaison Dritte hinter Bayern München und dem VfL Wolfsburg, dominierten. „Da waren sie deutlich besser, hatten wir überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel“, schildert Natter. „Wir haben allerdings aus drei Chancen, drei Tore gemacht.“ Und damit nach den ersten zwei Runden auch die Tabellenführung übernommen. „Das nehmen wir gerne und genießen es, solange es anhält“, schmunzelte die junge Bregenzerwälderin.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.