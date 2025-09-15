Nach Heimdebakel: Gladbach feuert Trainer Seoane!

Böses Debakel gegen Bremen

Am Sonntag hatte die Borussia erstmals seit 15 Jahren wieder ein Liga-Heimspiel gegen Werder Bremen verloren. Beim 0:4 blieben die Borussen erneut torlos – so wie in bisher allen drei Saisonspielen und saisonübergreifend seit fünf Partien. In den vergangenen zehn Spielen blieb Gladbach zudem sieglos.