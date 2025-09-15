Vorteilswelt
Deutsche Bundesliga

Nach Heimdebakel: Gladbach feuert Trainer Seoane!

Deutsche Bundesliga
15.09.2025 18:03
Gerardo Seoane
Gerardo Seoane(Bild: AFP/THOMAS KIENZLE)

Der deutsche Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Gerardo Seoane getrennt. 

Wie der Klub von ÖFB-Legionär Kevin Stöger am Montag informierte, übernimmt U23-Trainer Eugen Polanski zunächst den Job als Chefcoach.

Lesen Sie auch:
Werder Bremen feierte den ersten Saisonsieg.
Deutsche Bundesliga
Werder Bremen überrollt desolate Gladbacher
14.09.2025

Die Bundesliga hat damit am dritten Spieltag der neuen Saison bereits ihren zweiten Trainerwechsel. Nach nur zwei Partien hatte sich Bayer 04 Leverkusen von Erik ten Hag getrennt. Seoane hatte den Posten in Mönchengladbach im Juni 2023 übernommen. Sein Vertrag wäre noch bis Ende Juni 2026 gültig gewesen.

Böses Debakel gegen Bremen
Am Sonntag hatte die Borussia erstmals seit 15 Jahren wieder ein Liga-Heimspiel gegen Werder Bremen verloren. Beim 0:4 blieben die Borussen erneut torlos – so wie in bisher allen drei Saisonspielen und saisonübergreifend seit fünf Partien. In den vergangenen zehn Spielen blieb Gladbach zudem sieglos.

