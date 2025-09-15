Widerstand: „Dann muss ich Bezirk verschulden“

Wiens 23 Bezirke müssen jetzt sparen, und zwar ganz konkret, nicht nur symbolisch – wir berichteten. Die Budgets werden nicht erhöht. Doch Inflation, teurere Energie, steigende Material- und Personalaufwände belasten nicht nur den städtischen Haushalt stark. Diese Kosten steigen auch für die Bezirke, etwa bei der Instandhaltung von Straßen und Schulen, Kindergärten und öffentlichen Einrichtungen.