Sekundenschlaf: Pkw überschlug sich auf Autobahn

Sekundenschlaf wurde in der Nacht auf Sonntag einem 25-jährigen Deutschen auf der Inntalautobahn bei Radfeld (Bezirk Kufstein) zum Verhängnis. Der Mann krachte in einem Baustellenbereich mit seinem Fahrzeug gegen eine Betonleitwand und überschlug sich. Es war in dieser Nacht – wie berichtet – nicht der erste Zwischenfall an dieser Stelle der A12.
Nachdem die Einsatzkräfte wenige Stunden zuvor an fast genau der gleichen Stelle zu einem Fahrzeugbrand gerufen worden waren, mussten Feuerwehr, Rettung und Polizei gegen 2.30 Uhr erneut ausrücken. Im Baustellenbereich kurz vor der Ausfahrt Kramsach hatte sich ein Autolenker überschlagen, der in Richtung Innsbruck unterwegs war.
Überschlag nach Sekundenschlaf
Wie die Polizei berichtet, dürfte der 25-jährige Deutsche kurz eingenickt sein und mit einer Betonleitwand kollidiert sein. Bei dem Überschlag wurde der Fahrer verletzt, er konnte sich aber selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst übernahm seine Erstversorgung.
Der Unfallwagen wurde stark beschädigt. Im Einsatz standen Rettung und Notarzt sowie die Freiwillige Feuerwehr Wörgl und die Autobahnpolizei Wiesing.
