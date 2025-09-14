Sekundenschlaf: Pkw überschlug sich auf Autobahn

Sekundenschlaf wurde in der Nacht auf Sonntag einem 25-jährigen Deutschen auf der Inntalautobahn bei Radfeld (Bezirk Kufstein) zum Verhängnis. Der Mann krachte in einem Baustellenbereich mit seinem Fahrzeug gegen eine Betonleitwand und überschlug sich. Es war in dieser Nacht – wie berichtet – nicht der erste Zwischenfall an dieser Stelle der A12.