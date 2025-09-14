Bus mit Gasflasche an Bord auf A12 in Vollbrand

Der 58-jährige Lenker und seine um ein Jahr jüngere Beifahrerin – beide kommen aus Nürnberg – waren gegen 21.35 Uhr auf der A12 in Richtung Innsbruck unterwegs, als ihr Kleinbus auf Höhe Kramsach (Bezirk Kufstein) zu brennen begann. Andere Verkehrsteilnehmer machten die beiden mittels Lichthupe darauf aufmerksam, worauf der 58-Jährige den Wagen kurz nach der Auffahrt Kramsach am Pannenstreifen stoppte und sich mit der Beifahrerin ins Freie rettete.