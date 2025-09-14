Bus mit Gasflasche an Bord auf A12 in Vollbrand

Zu einem brennenden Kleinbus auf der A12 Inntalautobahn im Tiroler Unterland mussten am Samstagabend die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden ausrücken. Das deutsche Besitzer-Paar war von anderen Verkehrsteilnehmern auf den Brand aufmerksam gemacht worden – gerade noch rechtzeitig.
Der 58-jährige Lenker und seine um ein Jahr jüngere Beifahrerin – beide kommen aus Nürnberg – waren gegen 21.35 Uhr auf der A12 in Richtung Innsbruck unterwegs, als ihr Kleinbus auf Höhe Kramsach (Bezirk Kufstein) zu brennen begann. Andere Verkehrsteilnehmer machten die beiden mittels Lichthupe darauf aufmerksam, worauf der 58-Jährige den Wagen kurz nach der Auffahrt Kramsach am Pannenstreifen stoppte und sich mit der Beifahrerin ins Freie rettete.
Unmittelbar nach dem Verlassen des Pkw stand dieser in Vollbrand.
Die Polizei in einer Aussendung
Gasflasche geborgen und gekühlt
Laut Polizei stand der Kleinbus bereits unmittelbar darauf in Vollbrand, die Flammen griffen auch auf die Lärmschutzwand über. Die Feuerwehren von Kramsach, Radfeld und Brixlegg rückten mit insgesamt 58 Personen an und begannen den Löscheinsatz. Dazu mussten die Einsatzkräfte unter anderem eine Gasflasche aus dem Kleinbus bergen und kühlen. Das Fahrzeug brannte komplett aus und musste abgeschleppt werden.
Keine Verletzten, großer Schaden
Während des Einsatzes und der Bergung der Gasflasche war die A12 in Fahrtrichtung Innsbruck rund eine halbe Stunde lang komplett gesperrt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, am Asphalt und an der Lärmschutzwand entstand allerdings erheblicher Sachschaden. Grund für das Feuer dürfte laut Polizei ein technischer Defekt am Fahrzeug gewesen sein.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.