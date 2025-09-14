Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Autobahn gesperrt

Bus mit Gasflasche an Bord auf A12 in Vollbrand

Tirol
14.09.2025 08:33

Zu einem brennenden Kleinbus auf der A12 Inntalautobahn im Tiroler Unterland mussten am Samstagabend die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden ausrücken. Das deutsche Besitzer-Paar war von anderen Verkehrsteilnehmern auf den Brand aufmerksam gemacht worden – gerade noch rechtzeitig. 

0 Kommentare

Der 58-jährige Lenker und seine um ein Jahr jüngere Beifahrerin – beide kommen aus Nürnberg – waren gegen 21.35 Uhr auf der A12 in Richtung Innsbruck unterwegs, als ihr Kleinbus auf Höhe Kramsach (Bezirk Kufstein) zu brennen begann. Andere Verkehrsteilnehmer machten die beiden mittels Lichthupe darauf aufmerksam, worauf der 58-Jährige den Wagen kurz nach der Auffahrt Kramsach am Pannenstreifen stoppte und sich mit der Beifahrerin ins Freie rettete. 

Zitat Icon

Unmittelbar nach dem Verlassen des Pkw stand dieser in Vollbrand.

Die Polizei in einer Aussendung

Gasflasche geborgen und gekühlt
Laut Polizei stand der Kleinbus bereits unmittelbar darauf in Vollbrand, die Flammen griffen auch auf die Lärmschutzwand über. Die Feuerwehren von Kramsach, Radfeld und Brixlegg rückten mit insgesamt 58 Personen an und begannen den Löscheinsatz. Dazu mussten die Einsatzkräfte unter anderem eine Gasflasche aus dem Kleinbus bergen und kühlen. Das Fahrzeug brannte komplett aus und musste abgeschleppt werden.

Keine Verletzten, großer Schaden
Während des Einsatzes und der Bergung der Gasflasche war die A12 in Fahrtrichtung Innsbruck rund eine halbe Stunde lang komplett gesperrt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, am Asphalt und an der Lärmschutzwand entstand allerdings erheblicher Sachschaden. Grund für das Feuer dürfte laut Polizei ein technischer Defekt am Fahrzeug gewesen sein.

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
NürnbergInnsbruckKramsachKufsteinTiroler Unterland
Polizei
InntalautobahnKleinbusFeuerwehr
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
184.389 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
130.778 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
121.895 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
3020 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2324 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Kolumnen
Mit Bettel-Beitrag zur riskanten „Volkspension“
1617 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf